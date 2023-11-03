В середине октября мужская сборная Украины по хоккею получила нового тренера. Вместо Вадима Шахрайчука на должность был назначен экс-игрок НХЛ Дмитрий Христич.
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Выбор Христича
А уже в середине ноября команда проведет первый сбор под его руководством. Украина отправится в Будапешт, где примет участие в Мемориале Томаша Шаркози.
На свой дебютный сбор Христич вызвал 23 игрока. Большинство игроков представляют киевский Сокол (6). При этом почти половина – 10 игроков – легионеры.
Вратари :
- Эдуард Захарченко (Днепр)
- Богдан Дьяченко (Сокол)
Защитники :
- Глеб Варава (Кременчуг)
- Денис Матусевич (Кременчуг)
- Евгений Ратушный (Днепр)
- Всеволод Толстушко (Сокол)
- Игорь Мережко (Спешска Нова Весь, Словакия)
- Виталий Андрейков (Заглембе, Польша)
- Иван Сысак (Дунайварош, Венгрия)
- Артём Гребеник (Кеттера, Финляндия)
Нападающие :
- Денис Бородай (Сокол)
- Виктор Захаров (Сокол)
- Вадим Мазур (Сокол)
- Алексей Янишевский (Сокол)
- Виталий Кукла (Кременчуг)
- Ярослав Панченко (Киев Кепиталз)
- Владислав Куцевич (Киев Кепиталз)
- Алексей Ворона (Поважска Быстрица, Словакия)
- Андрей Денискин (Уния, Польша)
- Илья Коренчук (ГКС Тихи, Польша)
- Александр Пересунько (Попрад, Словакия)
- Даниил Трахт (Лукко, Финляндия)
- Назар Ружников (Каунас Сити, Литва)
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Что ждет сборную Украины
Команда отправится на сбор 5 ноября, а сам турнир в столице Венгрии пройдет с 9 по 11 число. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Италии, Словении и страны-хозяйки.
Соревнования станут своеобразной подготовкой к выступлениям в дивизионе ІВ и квалификации к Олимпийским играм в следующем году. В лиге чемпионата мира нашими соперниками будут Литва, Китай, Эстония, Испания и Нидерланды.