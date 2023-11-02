В середині жовтня Дмитро Христич очолив тренерський штаб збірної України з хокею. Спеціаліст прийшов на місце Вадима Шахрайчука, якого звинувачували у наявності російського паспорту.

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Головні цілі тренера

Вже скоро команда вперше збереться під керівництвом нового тренера на Меморіал Томаша Шаркозі в Будапешті. Напередодні збору Дмитро Христич провів пресконференцію. 24 канал розповідає, про що говорив коуч.

Вдячний федерації за те, що довірили мені таку важливу місію. Я пов'язаний із хокеєм все життя, тому прикладу всі зусилля, щоб віддати всі знання гравцям збірної. Ми взяли на себе зобов'язання вийти у дивізіон ІА. Будемо готуватися і в кінці кінців вигравати. Посада відповідальна. Я був із федерацією кілька років у контакті. Знаю, що робиться в українському хокеї і прийняв цю пропозицію із великою вдячністю та розумінням відповідальності,

– зазначив тренер.

Дмитро вперше з початку повномасштабної війни приїхав до Києва. 24 лютого він зустрів у Кременчуці, після чого виїхав закордон. Христич розповів про підтримку України в Канаді.

Тільки зараз потрапив у країну, поки все спокійно. Ми всі віримо у нашу перемогу і все буде добре завдяки нашим ЗСУ. Закордоном всі цікавляться тим, що коїться в Україні. В Канаді люблять хокей, тому ці дві обставини збіглися. Була зацікавленість до хокею в Україні. У тому ж Вінніпегу багато українців, нам дозволили грати на великій арені. Хлопці були схвильовані, адже ніколи не грали перед такою публікою. Це було корисно для них,

– розповів Христич.

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Хто такий Нік Філан

Вже відомо, що в тренерську команду 54-річного спеціаліста увійдуть Олег Шафаренко із Сокола, а також канадець Нік Філан. Головний тренер розповів про появу іноземця у штабі та його функції.

З Ніком я спілкувався з грудня минулого року, зустрілись із ним під час подорожі по Канаді. Знаю його напрямки як фахівця з хокею, його глибокі знання тренувального процесу та формування команди. Він буде нам давати інформацію, яку будемо використовувати для досягнення цілей. На ньому буде розбір суперників, він буде слідкувати за гравцями закордоном, в першу чергу – тих, хто виступає у Північній Америці з прицілом на чемпіонат світу,

– підсумував Дмитро Анатолійович.

Що чекає на збірну України у 2024 році

Відзначимо, що на Меморіалі Томаша Шаркозі Україна протистоятиме Угорщині, Словенії та Італії. Матчі проходитимуть в Будапешті з 9 по 11 листопада.

Вже наступного року на "синьо-жовтих" чекає старт кваліфікації на Олімпіаду-2026, а також матчі чемпіонату світу у дивізіоні ІВ. Суперниками України стануть Естонія, Китай, Нідерланди, Литва та Іспанія. Переможець отримає підвищення в лігу ІА.

Довідка. Дмитро Христич – найрезультативніший український в історії НХЛ, він набрав 596 очок у 811 матчах. Українець свого часу виступав у складах Вашингтону, Лос-Анджелесу, Бостону та Торонто. До того ж він був помічником головного тренера у збірній України (2008-2012 та 2021-2022).