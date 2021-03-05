Збірна України з біатлону назвала склад на спринт у Нове-Мєсто

Джерело:biathlonresults.com
У чеському Нове-Мєсто у суботу, 6 березня, продовжиться 8 етап Кубка світу з біатлону. На спортсменів чекають спринтерські гонки.
Головний тренер жіночої та чоловічої збірної України Юрай Санітра оголосив склад команд, які виступлять у спринтах.
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До складу збірної України повернулася Валентина Семеренко, яка вперше виступить після спринту на чемпіонаті світу. Також виступить Анастасія Меркушина.
У чоловічій команді виступить Артем Прима, який 5 березня пропускав чоловічу естафету через біль у попереку.
У Нове-Мєсто вже відбулися дві гонки. 4-го березня 8 етап Кубка світу стартував жіночою естафетою. Україна посіла 4 місце. У чоловічій естафеті українці опинилися на 9 сходинці.