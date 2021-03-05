Збірна України з біатлону назвала склад на спринт у Нове-Мєсто

5 березня 2021 , 20:02
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Джерело:

biathlonresults.com

У чеському Нове-Мєсто у суботу, 6 березня, продовжиться 8 етап Кубка світу з біатлону. На спортсменів чекають спринтерські гонки.

Головний тренер жіночої та чоловічої збірної України Юрай Санітра оголосив склад команд, які виступлять у спринтах.

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До складу збірної України повернулася Валентина Семеренко, яка вперше виступить після спринту на чемпіонаті світу. Також виступить Анастасія Меркушина.

Склад жіночої команди

  • Дар'я Блашко 23 стартовий номер
  • Юлія Джима 26 стартовий номер
  • Олена Підгрушна 52 стартовий номер
  • Валентина Семеренко 79 стартовий номер
  • Анастасія Меркушина 93 стартовий номер

У чоловічій команді виступить Артем Прима, який 5 березня пропускав чоловічу естафету через біль у попереку.

Склад чоловічої команди

  • Богдан Цимбал 11 стартовий номер
  • Дмитро Підручний 26 стартовий номер
  • Артем Прима 52 стартовий номер
  • Антон Дудченко 74 стартовий номер
  • Артем Тищенко 99 стартовий номер
Жіночий спринт розпочнеться о 12:00. Натомість чоловіча гонка о 16:40.

У Нове-Мєсто вже відбулися дві гонки. 4-го березня 8 етап Кубка світу стартував жіночою естафетою. Україна посіла 4 місце. У чоловічій естафеті українці опинилися на 9 сходинці.


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