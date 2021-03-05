У рамках 8 етапу Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто 5 березня відбулася чоловіча естафета. Переконливу перемогу здобула збірна Німеччини.

Результати гонки

1. Німеччина

2. Росія

3. Норвегія

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9. Україна

До теми Збірній України після дискваліфікації повернули 4 місце в естафеті, Швеція здобула перемогу

Хід естафети

За підсумками першого етапу у лідери вийшла Норвегія. Завдячувати цьому норвежці мають Струлі Легрейду. Услід за ним йшли збірні Німеччини та Чехії.

У складі збірної України стартував Артем Тищенко. На двох вогневих рубежах Артем використав 2 запасні патрони і передав естафету 14 з відставанням в 1 хвилину.

Після другого етапу несподіване лідерство Німеччині забезпечив Бенедікт Долль. Слідом за ним йшов француз Кантен Фійон-Майє з відставання у 10 секунд. Норвежець Йоханнес Дале з колом штрафом вибув з топ-5.

Натомість українець Дмитро Підручний продемонстрував дивовижний етап. Він підняв збірну України з 14 на 3 позицію!

Німець Арнд Пайффер на першій стрільбі третього етапу ідеально відпрацював і перевага його збірної над Францією вже складала 30 секунд. Українець Антон Дудченко використав 2 запасні патрони й опустився на 8 місце.

За результатами третього етапу Німеччина зберегла лідерство з відривом у понад 40 секунд над Францією. Антон Дудченко через два промахи змушений був проходити 300 штрафних метрів. Відтак, наша збірна вже була на 9 сходинці та програвала лідерам понад 3 хвилини.

На останньому етапі в Німеччини біг далеко не найсильніший Філіпп Наврат. Та завдання німцю спростив француз Емільє Жаклен – 4 штрафні кола після першої стрільби практично означали "золото" для Німеччини.

На друге місце вийшла Норвегія, яку до медалі вів Йоханнес Бьо. Далі йшла Австрія та Росія.

Українець Богдан Цимбал, який заміняв Артема Приму, уже на першій для себе стрільбі "спіймав" штрафне коло. Україна все ще була 9 але відставання складало 4 хвилини.

На останній стрільбі Наврат знову відпрацював ідеально та приніс Німеччині "золото". На фінальній перестрілці не витримав Бьо. Норвежець пішов на штрафне коло, тому "срібло" дісталося Росії. У підсумку Норвегія здобула "бронзу".

Укранець Богдан Цимбал використав 2 запасні патрони та фінішував на 9 позиції!



Календар біатлонного сезону / Інфографіка Спорт 24​