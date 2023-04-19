Жирона повісила цінник на Циганкова: скільки доведеться заплатити за трансфер українця

Віктор Циганков чудово себе зарекомендував в іспанській Жироні. Клуб Ла Ліги одразу відреагував на хорошу гру футболіста збірної України.

Іспанський клуб повісив новий цінник на Віктора Циганкова. Від наступного продажу українця Жирона хоче отримати не менше 20 мільйонів євро.

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Реакція Жирона на вдалу гру Циганкова

За даними Transfermarkt, вартість Циганкова складає 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що Жирона повинна віддати 50% київському Динамо від майбутнього трансферу Циганкова. Також іспанському клубу Віктор обійшовся у 5 мільйонів євро.

Правий вінгер збірної України відіграв вже за Жирону 10 матчів, у яких відзначився 3 голами та стількома ж асистами. Місцеві футбольні фани вже закохані у гру українця та співають оди Циганкову.

Зверніть увагу! Циганков став першим українським футболістом, який відзначився дублем в одному матчі в Ла Лізі. Було цей у поєдинку проти Райо Вальєкано. Два голи українця відзначила пресслужба іспанської першості, яким виділила окрему публікацію у соцмережах, назвавши Віктора "ураганом".

Тому не дивно, чому Жирона так швидко відреагувала на таку гарну гру Циганкова у Ла Лізі.

Нагадаємо, що український футболіст підписав довготривалий контракт із каталонським клубом – до 30 червня 2027 року.

Вже 22 квітня Циганков матиме новий шанс, аби покращити свою статистику. У цей день Жирона зіграє проти Реал Вальядоліда (початок о 19:30 за Києвом).