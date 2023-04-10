Президент ради директорів Жирони Пере Гвардіола розповів, як йому вдалось переконати Віктора Циганкова перебратись у його команду. Очільник зізнався, що український правий вінгер хотів перебратись із київського Динамо у більш іменитий клуб, а не середняка Ла Ліги.

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Гвардіола: Він розраховував на більш іменитий клуб, але нічого не вийшло

За словами Гвардіоли, столичний клуб повісив на свого лідера величезний цінник, який відлякував потенційних покупців. Хоча Віктор до останнього не погоджував на угоду від Жирони. Він волів розглянути інші варіанти можливого продовження кар'єри.

"У мене з Циганковим давні стосунки. Я вже говорив про це рік тому. Він розраховував на більш іменитий клуб, але нічого не вийшло, тому що Динамо дуже багато просило за трансфер. Я запропонував йому приїхати, але Віктор хотів розглянути інші варіанти", – розповів Гвардіола.

До слова. За інформацією ЗМІ, Жирона виклала за динамівця 5 мільйонів євро, а також залишив 50 відсотків від наступного продажу Віктора.

Але через деякий час Гвардіолі вдалось переконати Циганкова на перехід до середняка Ла Ліги.

Після початку війни українська ліга дуже знецінилася і ми змогли оформити трансфер, тому що у нього завершувався контракт. Мічелу потрібен був гравець і я зміг його переконати. Я сказав Циганкову, що це спосіб показати себе в Європі в такій лізі, як іспанська, що Жирона може стати для нього трампліном,

– заявив президент ради директорів "жирондинців".

Головне про виступи Циганкова у Жироні

17 січня 2023 року іспанський клуб оголосив про підписання українця.

Контракт Циганкова із Жироною розрахований до кінця червня 2027 року.

За нову команду Віктор вже провів 8 матчів, у яких забив 3 голи та зробив стільки ж асистів.

Український вінгер вже закохав у себе іспанських фанатів. Його вже називають новим лідером Жирони.

Нещодавно оприлюднили зарплату Віктора у Жироні. Циганков отримує у середняку Ла Ліги 2,3 мільйона євро, або 44 тисячі євро на тиждень.

У поєдинку проти Райо Вальєкано українець забив два голи. Циганков став першим українським футболістом, який відзначився дублем в одному матчі в Ла Лізі. Саме цій результативності пресслужба іспанської першості виділила окрему публікацію у соцмережах, назвавши Віктора "ураганом".

Зверніть увагу! 10 квітня Жирона зіграє на "Камп Ноу" проти Барселони. Початок зустрічі о 22:00.