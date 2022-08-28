Арсенал – Фулгем 2:1

Голи: Едегор 64, Габріел 86 – Мітрович 56

Український захисник Олександр Зінченко вперше пропустив матч Арсенала після переходу з Манчестер Сіті. Як виявилося напередодні поєдинку українець отримав травму.

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Зінченко не потрапив до заявки через мікропошкодження коліна. Про терміни відновлення українця не повідомляється.

Нагадаємо, що у новому сезоні Зінченко зіграв у трьох матчах за Арсенал. На його рахунку – одна гольова передача.

У рамках 4-го туру АПЛ лондонський Арсенал вдома обіграв Фулгем, матч закінчився з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок у поєдинку на початку другого тайму завдяки забитому м'ячу Мітровича. Але Арсенал зібрався та двічі вразив ворота суперника.

До слова. Команда Мікеля Артети набрала максимум очок у перших 4-х турах та очолює турнірну таблицю національної першості.

Відеоогляд матчу

Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт із "канонірами" у липні цього року, угода розрахована до кінця червня 2026-го.