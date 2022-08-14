Хіт, який став символом Зінченка в Арсеналі

Український легіонер провів у матчі Арсенал – Лестер 77 хвилин, протягом яких надійно грав у захисті та активно підключався до атак "канонірів". Олександр Зінченко класно увійшов у гру лондонського клубу, пише 24 канал.

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У соцмережах з'явилось відео уболівальників Арсенала, які в унісон співають про українця. Фанати команди переробили на свій лад давній хіт групи Spandau Ballet – Gold. Пісня тепер закликає вірити у Зінченка.

Фанати Арсенала співають оди Зінченку: дивіться відео

Цікаво, що на цей хіт вже відреагував гітарист британської групи Мартін Кемпа. На своїй сторінці в інстаграмі Кемпа, який є фанатом "канонірів", заспівав частинку переробленої уболівальниками пісні.

Сам Зінченко відреагував на це виконання, поставивши сердечко.

Схоже, що український футболіст вже завоював частинку серця уболівальників Арсенала. А матч проти Лестера, який закінчився перемогою "канонірів" з рахунком 4:2, став лише другим для українця у лондонській команді. Українець підписав контракт із лондонцями до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, що вперше цей хіт для Зінченка ультрас Арсенала заспівав на поєдинку першого туру проти Крістал Пелес (0:2). У тій зустрічі Олександр відзначився дебютним асистом.

До слова. Вже 20 серпня фанати Арсенала зможуть знову насолодитись грою українського лівого захисника. У цей день підопічні Мікеля Артета зіграють на виїзді проти Борнмута.