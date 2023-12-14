Як збагатились українські клуби за виступи у єврокубках: Шахтар переплюнув Ліверпуль та Мілан
Джерело:Fotcalc
У четвер, 14 грудня, останній український клуб Зоря закінчує свій шлях у груповому раунді Ліги конференцій-2023/2024. На весні Україну у єврокубках представлятиме лише донецький Шахтар.
Донецький Шахтар провів свій останній матч групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024 13 грудня, коли гостював на полі Порту. "Гірники" до останнього мали усі шанси на плей-оф турніру, але вдруге програли "драконам" 5:3.
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Хто вже заробив найбільше грошей за єврокубки
Тому євровесна для "кротів" розпочнеться у Лізі Європи. Але це краще, аніж залишитись без жодного представника України у весняній частині єврокубків.
У ЛЧ команда Маріно Пушича набрала 9 балів, здобувши дві перемоги над Антверпеном та сенсаційну звитягу над Барселоною.
Завдяки такому результату донеччани вже солідно поповнили свій бюджет. Шахтар вже заробив майже 49 мільйонів євро. І це ще "кроти" зароблять за виступи у Лізі Європи.
Другим українським клубом за заробітком стала логічно Зоря – понад 4,3 мільйона євро. Третім йде Дніпро-1 – трохи більше мільйона євро. Далі Динамо та Ворскла.Цікаво. Шахтар, який посідає 17-те місце у цьому рейтингу, заробив більше, аніж Бенфіка, Мілан, Ліверпуль, Рому, Баєр та решту не менш зіркових клубів Європи.
Скільки заробили українські клуби у єврокубках / Скриншот із Fotcalc
Найбільше за виступи у єврокубках вже заробив мадридський Реал – 79 мільйонів 892 тисячі євро. Другою йде мюнхенська Баварія, яка поступається лідеру 3 мільйонами євро.
Трійку найбагатіших європейських клубів за виступами у поточному сезоні єврокубків є англійське МанСіті – лише на 200 тисяч євро менше, аніж у другої Баварії.
Також у топ-10 розташовуються: Барселона, мадридське Атлетіко, ПСЖ, Порту, дортмундська Боруссія, Арсенал та Наполі.
Топ-10 клубів, які найбільше вже заробили на виступах у єврокубках / Скриншот із Fotcalc