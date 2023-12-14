Команда Маріно Пушича після 1:3 у першому турі ще й додала до цього виїзну поразку з рахунком 5:3. На жаль, "кротам" не вдалось продовжити свої виступи в Лізі чемпіонів. Однак без єврокубків не залишились. На весні донеччани зіграють у Лізі Європи.

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Два "гірники" у збірній групового раунду ЛЧ

Із групи "Н" у плей-оф ЛЧ-2023/2024 вийшли Барселона та Порту. Антверпен, який посів останнє місце у квартеті, але несподівано завдав поразки Барселоні в останньому 6-у турі (3:2).

Портал WhoScored склав збірну групового раунду ЛЧ із футболістів клубів, які виступати у квартеті "Н". Найбільше тут знайшлось місця гравцям португальського гранда – 5 футболістів. Ще 5 виконавці у збірній із Барселони.

Також експерти розбавили цю компанію футболістами Шахтаря. WhoScored відзначив захисну ланку "гірників". Голкіпер Дмитро Різник та фланговий захисник Іраклій Азаров потрапили у збірну групового етапу ЛЧ у своєму квартеті.

Слід відзначити, що у топ-11 немає жодного футболіста зі складу аутсайдера групи "Н".



Збірна групового етапу ЛЧ у квартеті "Н" / Скриншот із WhoScored

До слова. Різник захищав володіння Шахтаря в усіх шести матчах групового етапу ЛЧ, у яких пропустив 12 голів та у двох поєдинках відіграв на нуль. Щодо Азарова, то Іраклі взяв участь у 4-х із шести матчів Ліги чемпіонів, у яких відзначився асистом.