Порту – Шахтар 5:3

Голи: Галену, 9, 43, Таремі, 62, Еустакіо, 73 (авт.), Пепе, 76, Консейсау, 82 – Сікан, 29, Егіналду, 88

До останнього туру обидва колективи боролись за путівку у плей-оф Ліги чемпіонів. У "гірників" були свої образи перед матчем за поразку 1:3 ще у першому турі. Тоді єдиний гол у зустрічі забив Кевін Келсі, повідомляє 24 Канал.

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