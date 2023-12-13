Голи: Галену, 9, 43, Таремі, 62, Еустакіо, 73 (авт.), Пепе, 76, Консейсау, 82 – Сікан, 29, Егіналду, 88

До останнього туру обидва колективи боролись за путівку у плей-оф Ліги чемпіонів. У "гірників" були свої образи перед матчем за поразку 1:3 ще у першому турі. Тоді єдиний гол у зустрічі забив Кевін Келсі, повідомляє 24 Канал.

До теми Порту – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Маріно Пушич виставив найсильніший склад на ключовий матч проти Порту.

Вже через 5 хвилин Різник вже грубо помилився під натиском форвард та віддав передачу у ноги суперника. Однак удар Еустакіо прийняв на себе Ракіцький.

Вже на 2-й хвилині Різник парирував удар головою від Таремі. Перший небезпечний момент у матчі створили господарі поля.

Але гол від Порту таки назрів. На 9-й хвилині невпевнена гра у захисті "гірників" закінчилась голом від Галену, який просто зайшов із м'ячем у володіння Різника. Порту швидко повело у рахунку 1:0.

Відео першого голу Галену

Матч продовжував йти під контролем португальського колективу. Шахтар відповів ударом головою від Сікана після подачі зі стандарту. М'яч пролетів над поперечиною.

"Кротам" не вдавалось подовгу контролювати м'яч через високий пресинг від суперника. Другий гострий момент від українського клубу був у середині першого тайму, коли "гірники" швидко вийшли у контратаку.

Голкіпер Порту кулаком зіграв на другому поверсі, але м'яч відлетів прямо у ноги Зубкова, той скинув під удар Гочолеішвілі, постріл якого потягнув Кошта.

ВАР на стороні "гірників"

За 15 хвилин до свистка на перерву Шахтар зрівняв рахунок у поєдинку. Зубков прострілив на Сікана, а тому нічого не залишалось, як забити у порожні ворота. Спершу суддя зафіксував офсайд. Але після відеоповтору змінив своє рішення, вказавши на центр поля.

Цей гол доводить футболістам Порту, що завжди слід грати до кінця. Донеччани зробили рахунок рівним 1:1.

Відео голу Сікана

Порту відповіло ударом Галену, якого захист "кротів" залишив на самоті перед воротами Різника, який міцно зафіксував м'яч у руках.