Грецький тенісист прямо на корті пожертвував 10 тисяч доларів на потреби України

У Нью-Йорку відбувся благодійний захід на підтримку України. Зірки світового тенісу вийшли на корт заради благо українського народу.

Лише повага для п'ятої ракетки світу

Рафаель Надаль, Іга Швьонтек та інші топові тенісисти у перший день було зібрали для українців 1,2 мільйона доларів. Крім іноземних спортсменів були тенісисти з України – Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Дар'я Снігур, а також колишні гравці Сергій Стаховський та Ольга Савчук.

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Стаховський поділився враженнями від благодійної події у своєму інстаграмі. Колишній український тенісист відзначив внесок грецького "колеги по цеху" Стефана Ціціпаса. П'ята ракетка світу прямо на корті зробив пожертву для України у розмірі 10 тисяч доларів.

Збір коштів триватиме до фіналу Відкритого чемпіонату США – 11 вересня.

Усі виручені кошти перерахують на Фонд допомоги Україні у кризових ситуаціях Global Giving. Раніше USTA оголосила, що налаштована зібрати щонайменше 2 мільйони доларів під час розіграшу US Open.

Перша ракетка світу з Польщі Швьонтек вже далеко не вперше допомагає і збором коштів. Раніше полячка організувала схожу благодійну ініціативу, яку відвідали Еліна Світоліна, яка стала суддею на вишці, та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Цього разу Іга відзначила, що задоволена тією сумою, яку вдалось зібрати.