Только уважение для пятой ракетки мира

Рафаэль Надаль, Ига Швентек и другие топовые теннисисты в первый день собрали для украинцев 1,2 миллиона долларов. Кроме иностранных спортсменов, были теннисисты из Украины – Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Дарья Снигур, а также бывшие игроки Сергей Стаховский и Ольга Савчук.

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Стаховский поделился впечатлениями от благотворительного события в своем инстаграмме. Бывший украинский теннисист отметил вклад греческого "коллеги по цеху" Стефана Циципаса. Пятая ракетка мира прямо на корте сделала пожертвование для Украины в размере 10 тысяч долларов.

Важно! Сбор средств продлится до финала Открытого чемпионата США – 11 сентября.

Все вырученные средства будут перечислены на Фонд помощи Украине в кризисных ситуациях Global Giving. Ранее USTA объявила, что настроена собрать не менее 2 миллионов долларов во время розыгрыша US Open.

Первая ракетка мира из Польши Швентек уже далеко не в первый раз помогает и сбором средств. Ранее полячка организовала похожую благотворительную инициативу, которую посетили ставшая судьей на вышке Элина Свитолина и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

На этот раз Ига отметила, что довольна суммой, которую удалось собрать.