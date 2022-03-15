Скільки ще потрібно смертей, щоб ви почали діяти, – Стаховський звернувся до НАТО

Колишній тенісист Сергія Стаховський закликав НАТО закрити небо над Україною. Спортсмен розповів про загибель вагітної жінки у Маріуполі.

Стаховський: Світ, будь ласка, закрий небо над Україною

Сергія Стаховський став одним із тих українських спортсменів, які взяли до рук зброю, щоб захистити країну від орди. Колишній тенісист звернувся до НАТО з проханням закрити небо над Україною.

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Про це атлет написав на своїй сторінці в інстаграмі. Стаховський виклав відео вагітної жінки, яка померла після бомбардування окупантами пологового будинку у Маріуполі. Рашисти забрали життя її ненародженої дитини.

Мати та її ненароджена дитина загинули... Світ, будь ласка, закрий небо над Україною... Скільки ще потрібно, щоб ви почали діяти?,

– написав Стаховський.



Стаховський звернувся до НАТО / Скриншот із інстаграму тенісиста

Нагадаємо, що 9 березня Росія цинічно розбомбила дитячу лікарню у Маріуполі. Вагітних та їх малюків діставали з-під завалів. Через російські бомби загинуло троє людей, серед них – дитина, ще 17 осіб постраждало.

Активна позиція Сергія Стаховського