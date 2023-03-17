До чвертьфіналу Ліги чемпіонів пробилося вісім команд – італійські Наполі, Інтер та Мілан, англійські Манчестер Сіті та Челсі, німецька Баварія, португальська Бенфіка та іспанський Реал.
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На цій стадії турніру під час жеребкування вже немає ніяких обмежень – команд не ділять на сіяних та несіяних, а також не розводять команди з однієї країни.
Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів
- Реал – Челсі
- Інтер – Бенфіка
- Манчестер Сіті – Баварія
- Мілан – Наполі
Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 та 19 квітня.
Результати жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів
Також відбулося і жеребкування півфінальних пар. Тут визначали переможці яких пар зіграють один з одним у півфіналі. Більше до кінця сезону жеребкувань в Лізі чемпіонів не буде.
- Мілан – Наполі / Інтер – Бенфіка
- Реал – Челсі / Манчестер Сіті – Баварія
Півфінали відбудуться 9 та 10 травня, а матчі-відповіді заплановані на 16 та 17 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня в Стамбулі. Номінальним господарем матчу буде команда, яка вийде з другого півфіналу – Реал, Челсі, Манчестер Сіті або Баварія.