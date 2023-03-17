Румунський спеціаліст розповів, чому залишився на чолі Динамо, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мірча Луческу запевнив, що не є боягузом навіть у такий складний час. Хоча зізнався, що влітку міг очолити турецьке Фенербахче.
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Луческу: Я залишився, бо без футболу не витримаю
Румун згадав про запрошення Динамо та зміг привести клуб до трьох титулів. Однак Луческу цікаво заговорив про своє майбутнє у Києві. Мірча натякнув на кінець своєї роботи у київському клубі.
Три титули за рік, після чого сталося це божевілля, ця війна, нещастя, а потім все повністю змінилося. Я залишився, бо без футболу не витримаю. Але не знаю, як довго залишуся, адже настає момент, коли я повинен сказати, що це кінець. Звичайно, я думаю про це, але такий варіант поки не розглядав. Не видно світла в кінці тунелю, не знаєш, що відбувається. Це важко,
– заявив Луческу.
"Тренер, який звик до успіху, страждає вдвічі більше, ніж той, хто звик до іншого. Дуже важко, коли ти все життя боровся за перемогу, а потім змирився з ненормальною ситуацією. Перш за все, ти думаєш тільки про те, що відбувається, про тих, хто страждає. Я думаю про моїх гравців. Вони мають інші проблеми, пов'язані з родиною та друзями. Це нелегко", – додав наставник Динамо.
Головне про Луческу у Динамо
- Нагадаємо, що Луческу прийшов до тренерського керма Динамо 23 липня 2020 року.
- Румун підписав контракт до кінця червня 2024 року.
- На чолі киян вже провів 98 матчів.
- У поточному сезоні Динамо під керівництвом румунського фахівця провело 29 поєдинків, у яких клуб здобув 13 перемог при 11 поразках. Та ще у 4 матчах була зафіксована мирова.
- Динамо йде на 4-му місці, маючи у своєму активі 33 очки. Лише один бал відділяє киян від третьої позиції.