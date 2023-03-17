Румунський спеціаліст розповів, чому залишився на чолі Динамо, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мірча Луческу запевнив, що не є боягузом навіть у такий складний час. Хоча зізнався, що влітку міг очолити турецьке Фенербахче.

Читайте також Журналіст розповів про стан здоров'я провального нападника Динамо після ДТП

Луческу: Я залишився, бо без футболу не витримаю

Румун згадав про запрошення Динамо та зміг привести клуб до трьох титулів. Однак Луческу цікаво заговорив про своє майбутнє у Києві. Мірча натякнув на кінець своєї роботи у київському клубі.

Три титули за рік, після чого сталося це божевілля, ця війна, нещастя, а потім все повністю змінилося. Я залишився, бо без футболу не витримаю. Але не знаю, як довго залишуся, адже настає момент, коли я повинен сказати, що це кінець. Звичайно, я думаю про це, але такий варіант поки не розглядав. Не видно світла в кінці тунелю, не знаєш, що відбувається. Це важко,

– заявив Луческу.

"Тренер, який звик до успіху, страждає вдвічі більше, ніж той, хто звик до іншого. Дуже важко, коли ти все життя боровся за перемогу, а потім змирився з ненормальною ситуацією. Перш за все, ти думаєш тільки про те, що відбувається, про тих, хто страждає. Я думаю про моїх гравців. Вони мають інші проблеми, пов'язані з родиною та друзями. Це нелегко", – додав наставник Динамо.

Головне про Луческу у Динамо