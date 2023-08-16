15-го серпня відбувся третій попередній раунд розіграшу Кубка України. Сенсації, як завжди, переслідували результати матчів "на виліт", пише 24 Канал.

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Еліта готова увірватись

Два сезони поспіль українські колективи не мали нагоди поборотися за національний титул через російське вторгнення на територію нашої держави, проте цього сезону хтось знову підніме над головою цінний трофей. Команди уже встигли подолати два стартових етапи напередодні третього раунду, який розіграли клуби Першої та Другої ліг ПФЛ, а також команди аматорського чемпіонату України. Боротьбу за місце в четвертому раунді продовжували 16 клубів, що мали розіграти між собою вісім путівок. А от уже в наступній стадії, в бій вступлять колективи із української еліти.

Найцікавіші результати

Інгулець, який три останні сезони виступав в Українській Прем'єр-лізі, припинив свою участь у розіграші Кубка України. На шляху "козаків" стала сумська Вікторія, яка мінімально здолала петровський клуб . Неочікувано зі змагань вилетіло і Прикарпаття, яке поступилось Епіцентру. Цікаво, що в попередньому раунді колектив із Івано-Франківська за бортом залишив Карпати.

Також вболівальники могли побачити київське дербі в третьому попередньому раунді Кубка України, в якому Лівий Берег здолав Локомотив. Варто відзначити, що єдиний представник аматорів на цій стадії змагань Миколаїв із Львівщини все ж покинув турнір, нав'язавши боротьбу Агробізнесу та програвши лише у екстратаймах.

Миколаїв – Агробізнес (Волочиськ) – 1:3

– 1:3 Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – 1:2

– 1:2 Звягель – ЮКСА (Тарасівка, Фастівський район) – 4:0

– ЮКСА (Тарасівка, Фастівський район) – 4:0 Локомотив (Київ) – Лівий Берег (Київ) – 0:2

– 0:2 Кудрівка – ФСК Маріуполь – 2:2 (пенальті 6:7)

– 2:2 (пенальті 6:7) Інгулець (Петрове) – Вікторія (Суми) – 0:1

– 0:1 Тростянець – Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – 1:2

– 1:2 Скала 1911 (Стрий) – Нива (Тернопіль) – відбудеться 16-го серпня.

Таким чином, у четвертому попередньому етапі участь візьмуть шість клубів Першої ліги, а єдиним представником Другої ліги став Звягель, якому компанію може скласти стрийська Скала 1911, якщо здолає першолігову Ниву. В 1/16 фіналу до 8 колективів із нижчих дивізіонів приєднаються 8 представників Української Прем'єр-ліги, а Колос (Ковалівка), Чорноморець (Одеса), Рух (Львів), Металіст 1925 (Харків), Верес (Рівне), Полісся (Житомир), Оболонь (Київ) та ЛНЗ (Черкаси). Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 17-го серпня, о 13:00. Поєдинки команди проведуть 23-го серпня.