Реал повісив багатомільйонний цінник на Луніна: скільки доведеться заплатити за українця

Хороші виступи Андрія Луніна спонукають керівництво Реала продовжити контракт із українцем. Однак український голкіпер не поспішає ставити свій підпис під нового угодою із "вершковими".

23 квітня з'явилась інформація, що Андрій Лунін відхилив пропозицію Реала щодо продовження контракту. Українець готовий розглянути пропозиції інших клубів.

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Лунін може покинути Мадрид

Після чого з'явилась сума, за яку мадридський клуб готовий відпустити 25-річного голкіпера збірної України. Президент Реала Флорентіно Перес повісив солідний цінник на Луніна у вигляді 40 мільйонів євро. Саме стільки зацікавлені команди повинні викласти за наразі першого номера "вершкових".

Раніше повідомлялось, що на Луніна претендує щонайменше три кандидати – ПСЖ, Баварія та Манчестер Юнайтед. Цікаво, що якраз проти Баварії Реал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів. Це буде чудовий шанс для мюнхенців наживо постежити за грою українського воротаря.

Контракт Луніна із Реалом спливає вкінці червня 2025-го року. Андрій таємно продовжив угоду ще на рік із "галактікос" ще на початку своєї кар'єри у Мадриді.

Очікується, що українець продовжить бути основним голкіпером "Королівського клубу" у фіналі поточного сезону. Тібо Куртуа, який вже повернувся до загальної групи, теж не поспішає скидати Андрія із воріт.

Адже цей сезон-2023/2024 є найкращим для Луніна у Реалі. У футболці "вершкових" українець вже провів 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та відіграв 12 зустрічей на нуль. Андрію вдалось використати травму Куртуа на свою користь та виграти конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги. Натомість останній покине Мадрид по закінченню цього сезону, іспанський клуб не буде продовжувати оренду.