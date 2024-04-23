В українського голкіпера чинний контракт з "вершковими" закінчується 30 червня 2025 року. Тому керівництво Реала хоче продовжити угоду, в інакшому ж випадку збирається продати футболіста в літнє трансферне вікно, щоб не відпускати безплатно.

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Солідний список претендентів

Повідомляється, що 25-річний воротар наразі не прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього. Він не впевнений, що варто підписувати новий контракт з іспанським клубом, адже має сумніви, що після відновлення від травми Тібо Куртуа матиме стабільну ігрову практику.

За інформацією іспанського видання, агент Жорже Мендеш наразі має три пропозиції щодо трансферу Андрія Луніна. В послугах українського голкіпера зацікавлені ПСЖ, Баварія та Манчестер Юнайтед.

Зазначається, якщо воротар остаточно вирішить не продовжувати контракт, то Реал продасть його влітку. "Вершкові" можуть отримати за трансфер у 3-4 рази більше, ніж вони сплатили луганській Зорі при переході українця у 2018 році (8,5 мільйонів євро).

Довідка. Андрій Лунін у сезоні-2023/2024 провів 28 матчів за Реал, у яких пропустив 25 голів та 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступний поєдинок "вершкові" проведуть 26 квітня на виїзді проти Реал Сосьєдада. Гра розпочнеться о 22:00.