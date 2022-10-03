Ось такі вони "патріоти вєлікой страни"

Хокеїст Югри Владислав Лукін спробував ухилитись від служби в армії. Але план із хабарем закінчився крахом, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Сам спортсмен визнав свою вину перед судом та покаявся за вчинений злочин.

Тепер Лукіну потрібно сплатити чималий штраф у розмірі 2,2 мільйона рублів.

Разом із них таку ж схему ухилення від військової служби застосовували ще два російські хокеїсти – Міхаїл Воробйов та Анвар Сулеймонов. Гроші вони передавали через третю сторону. Першому доведеться заплатити 2 мільйони рублів, а Сулейманову суд присудив до 5 років позбавлення волі, але умовно.

Відзначимо, що зірка жіночої футбольної збірної Росії Надія Карпова пролила світло серед своїх фанатів на російську агресію у бік України. Гравчиня іспанського Еспаньйола висловилась проти мобілізації та засудила дії Владіміра Путіна, назвавши його старим чортом та єдиною проблемою Росії.

Чимало спортсменів вже підпали під часткову мобілізацію, серед них можна виділити колишнього боксера Ніколая Валуєва, який зобов'язався прийти до військкомату.