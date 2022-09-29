Валуєв: Я поїду обов'язково до військкомату

Про це розповів сам Ніколай Валуєв, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ. Колишній боксер запевнив, що не буде переховуватись та піде до військкомату.

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Щоправда, повістка прийшла додому Валуєву, а не в держдуму, як іншим депутатам. Цікаво, що спершу російський політик заявив, що піде до військового комісаріату прямо зараз. А через декілька секунд переніс свій похід взагалі на наступний тиждень.

Як бачимо, "патріоти вєлікой страни" не надто поспішають виконати свій обов'язок перед країною.

На мою думку, всім прийшли. Мені теж прийшла повістка. Я зараз у військкомат піду. Єдине, що мої колеги молодці, вони це зробили, вони на військовий облік стали в державній думі та отримали повістку тут, а мені треба їхати додому. Наступного тижня я поїду обов'язково до військкомату,

– сказав Валуєв.

Цікаво, що під час свого коментаря він пригадав свою поїздку на тимчасово окупований Донбас.

Раніше депутатка російської держдуми Свєтлана Журова розповідала, що часткова мобілізація, яка була оголошена 21 вересня, може торкнутись спортсменів. Чимала кількість боксерів, футболістів, які виступають за збірну, тренерів та масажистів спортивних клубів отримали повістки.

До слова. Валуєв сидить у держдумі з 2011 року, а через п'ять років був переобраний депутатом. Під час боксерської кар'єри був чемпіоном світу та тимчасовим чемпіоном світу WBA.