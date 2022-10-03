Карпова: Вас відправляють на злочин
Нападниця російської збірної, яка грає за іспанський Еспаньйол, зряче подивилась на війну в Україну, яку розпочала її рідна країна. Надія Карпова опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі звернення Владіміра Путіна та розкритикувала його політику.
Читайте також Новачок Полтави розповів, що зробив з російським паспортом
Футболістка звернулась до російських чоловіків, які потрапляють під часткову мобілізацію у Росії, яку кремлівський очільник оголосив 21 вересня. Надія запевнила, що усі, хто підуть захищати країну будуть гарматним м'ясом для ЗСУ в Україні.
Карпова зауважила, що єдиною проблемою Росії є Путін, якого вона назвала старим чортом.
Ура, пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати, пліз. Це не просто "призвуть – піду". Вас відправлять на злочин! В Україні такі ж люди, як ми – і ви поїдете їх вбивати? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого! За**али,
– підписала Карпова.
Карпова розкритикувала Путіна / Скриншот із сторіс футболістки
Відзначимо, що підписники та фанати футболістки підтримали Карпову та її позицію щодо мобілізації та до Путіна. Багато з них поширювали собі у сторіс думку Надії.
У червні 2022 року Карпова зробила камінг-аут, який у її рідній країні прийняли дуже негативно.
Що відомо про Надію Карпову
- До 2017-го року виступала у чемпіонаті Росії. Згодом поїхала за досвідом в Іспанію, де провела по сезону у Валенсії та Севільї.
- З 2020-го до теперішнього часу грає за Еспаньйол.
- Ще граючи у Росії Карпова стала єдиною футболісткою, яка потрапила у "Команду Мессі". Лео включив Карпову у топ-10 найкращих молодих гравців.