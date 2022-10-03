Карпова: Вас відправляють на злочин

Нападниця російської збірної, яка грає за іспанський Еспаньйол, зряче подивилась на війну в Україну, яку розпочала її рідна країна. Надія Карпова опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі звернення Владіміра Путіна та розкритикувала його політику.

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Футболістка звернулась до російських чоловіків, які потрапляють під часткову мобілізацію у Росії, яку кремлівський очільник оголосив 21 вересня. Надія запевнила, що усі, хто підуть захищати країну будуть гарматним м'ясом для ЗСУ в Україні.

Карпова зауважила, що єдиною проблемою Росії є Путін, якого вона назвала старим чортом.

Ура, пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати, пліз. Це не просто "призвуть – піду". Вас відправлять на злочин! В Україні такі ж люди, як ми – і ви поїдете їх вбивати? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого! За**али,

– підписала Карпова.



Карпова розкритикувала Путіна / Скриншот із сторіс футболістки

Відзначимо, що підписники та фанати футболістки підтримали Карпову та її позицію щодо мобілізації та до Путіна. Багато з них поширювали собі у сторіс думку Надії.

У червні 2022 року Карпова зробила камінг-аут, який у її рідній країні прийняли дуже негативно.

Що відомо про Надію Карпову