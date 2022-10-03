Більше не громадянка Росії

29-річна титулована художня гімнастка покинула Росію заради життя за океаном. Анастасія Назаренко не лише мешкає у США, а ще й змінила громадянство на американське.

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У честь цієї події спортсменка влаштувала вечірку, де покликала найрідніших для неї людей. Назаренко подарувала цілу гору квітів, а вечірка була виконана в американському стилі.

Друзі, спасибі всім, хто прийшов вчора, щоб відзначити зі мною цю важливу подію. Дуже ціную. Будинок сповнений квітів,

– написала у сторіс Анастасія.



Назаренко змінила громадянство / Скриншот із сторіс гімнастки

Цікаво. На Олімпіаді-2012 у Лондоні Анастасія Назаренко стала олімпійською чемпіонкою у груповій першості.