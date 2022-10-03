Вот такие они "патриоты большой страны"

Хоккеист Югры Владислав Лукин попытался уйти от службы в армии. Но план со взяткой закончился крахом, сообщает 24 канал со ссылкой на РосСМИ.

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Сам спортсмен признал свою вину перед судом и покаялся за совершенное преступление.

Теперь Лукину нужно уплатить немалый штраф в размере 2,2 миллиона рублей.

Вместе с ними такую ​​же схему уклонения от военной службы применяли еще два российских хоккеиста – Михаил Воробьев и Анвар Сулеймонов. Деньги они передавали через третью сторону. Первому придется заплатить 2 миллиона рублей, а Сулейманову суд приговорил к 5 годам лишения свободы, но условно.

Отметим, что звезда женской футбольной сборной России Надежда Карпова пролила свет среди своих фанатов на российскую агрессию в сторону Украины. Игрушка испанского Эспаньола высказалась против мобилизации и осудила действия Владимира Путина, назвав его старым чертом и единственной проблемой России.

Многие спортсмены уже подверглись частичной мобилизации, среди них можно выделить бывшего боксера Николая Валуева, который обязался прийти в военкомат.