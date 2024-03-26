На вроцлавському стадіоні "Тарчинський Арена" очікується близько 34 тисячі уболівальників. Із них 460 фанатів будуть у гостьовому секторі збірної Ісландії.

Варте уваги Матч за вихід на Євро-2024: де дивитись фінал плей-оф відбору Україна – Ісландія

В України буде 12-й гравець на трибунах

Тому у команди Сергія Реброва точно буде підтримка 12-го гравця у вирішальному матчі за вихід на чемпіонат Європи-2024.

На футбольне поле команда Реброва вийде у жовтому комплекті форми, а голкіпер – у зеленому. Натомість ісландці зіграють у синьому.

Головний тренер "синьо-жовтих" зробив три зміни у стартовому складі, якщо порівнювати із минулою грою проти боснійців. Замість Зінченка, Зубкова та Довбика вийдуть зі стартових хвилин Маліновський, Циганков та Яремчук.

Українські уболівальники, які не будуть на трибунах у Польщі, зможуть переглянути фінал плей-оф відбору на Євро-2024 у два способи – по регіональних телеканалах Суспільного та на платформі MEGOGO.

До слова. Із заявкою збірної України з футболу на матч проти Ісландії можна ознайомитись – за посиланням.