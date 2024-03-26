Підопічні Сергія Реброва вийдуть на футбольне поле стадіону "Tarczynski Arena" у польському Вроцлаві у жовтому комплекті форми, а воротар – у зеленому. Ісландці зіграють у синьому.

До теми Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

Склад України на вирішальну гру за вихід на Євро-2024

Ребров зробив три заміни, якщо порівнювати зі складом збірної у грі проти боснійців. У стартовій одинадцятці вийшли Яремчук, Циганков та Маліновський, які змінили Довбика, Зубкова та Зінченка відповідно.

Збірна України: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Судаков, Маліновський – Циганков, Мудрик, Яремчук.



Стартовий склад України на матч проти Ісландії / Фото УАФ

Збірна Ісландії: Вальдімарссон – Паульсон, Інгасон, Гретарссон, Торарінсон – Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон – А. Гудмундссон, Гудйонсен.

Вальдімарссон – Паульсон, Інгасон, Гретарссон, Торарінсон – Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон – А. Гудмундссон, Гудйонсен. Запасні: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Еллертссон, Фіннбогасон, Фіннссон, Віллумссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, Хлінссон.

Це буде вже 5-та очна зустріч між національними командами. Двічі збірні зводили гру до мирової 1:1 та ще по одному разу перемагали одна одну.

Переможець поєдинку вже у червні 2024-го поїде у Німеччину, де зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу. Євро-2024 стартує 14 червня та триватиме до 14 липня.