Поєдинок у польському Вроцлаві розпочнеться 26 березня о 21:45 (за київським часом). Ключову гру за вихід на чемпіонат Європи у Німеччину розсудить французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Ребров знає, як перемагати "вікінгів": історія зустрічей України проти незручної Ісландії
Хто покаже вирішальний матч за вихід на Євро-2024
Це буде вже п'ята очна зустріч між Україною та Ісландією. До цього збірні мають у своєму доробку по одній перемозі та двічі зводили матчі до мирових 1:1.
Нинішній наставник збірної України Сергій Ребров добре знає, як це перемагали "вікінгів" із Ісландії. У далекому 1999-му році Сергій Станіславович ще у статусі професійного футболіста грав проти цього суперника у відборі на Євро-2000. Тоді "синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу 0:1 якраз завдяки єдиному голу Реброва.
Традиційно в Україні цю гру покажуть регіональні телеканали Суспільного. Також українські уболівальники зможуть переглянути фінал плей-оф відбору на Євро-2024 Україна – Ісландія медіасервісі MEGOGO, зокрема на каналі MEGOGO Футбол 1 та у розділі Спорт, який входять до пакета Максимальний.