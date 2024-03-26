На вроцлавском стадионе "Тарчинский Арена" ожидается около 34 тысяч болельщиков. Из них 460 фанатов будут в гостевом секторе сборной Исландии.

Достойно внимания Матч за выход на Евро-2024: где смотреть финал плей-офф отбора Украина – Исландия

У Украины будет 12-й игрок на трибунах

Поэтому у команды Сергея Реброва точно будет поддержка 12-го игрока в решающем матче за выход на чемпионат Европы-2024.

На футбольное поле команда Реброва выйдет в желтом комплекте формы, а голкипер – в зеленом. Зато исландцы сыграют в синем.

Главный тренер "сине-желтых" сделал три изменения в стартовом составе, если сравнивать с прошлой игрой против боснийцев. Вместо Зинченко, Зубкова и Довбика выйдут со стартовых минут Малиновский, Цыганков и Яремчук.

Украинские болельщики, которые не будут на трибунах в Польше, смогут посмотреть финал плей-офф отбора на Евро-2024 двумя способами – по региональным телеканалам Общественного и на платформе MEGOGO.

К слову. С заявкой сборной Украины по футболу на матч против Исландии можно ознакомиться – по ссылке.