Гідний вчинок господарів

Судити цей поєдинок довірили 36-річному арбітру Дмитру Кривушкіну. Все було добре до 38-ї хвилини зустрічі, коли рефері прийняв дивне рішення на користь господарів.

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Головний рефері сигналізував про порушення правил в епізоді після розіграшу кутового біля володінь Зорі. Кабаєв без м'яча вибігав зі штрафного, врізався у гравця Дніпра-1 Ді Франко. Суддя, який перебував поруч, вказав на фол. Такому дивному рішенню Кривушкіна здивувались навіть підопічні Ігоря Йовічевіча.

Арбітр призначив штрафний з небезпечної відстані, але футболісти Дніпра-1 вирішили інакше. Дніпряни використали фейр-плей та просто віддали м'яч голкіперу Зорі Мацапурі.

Це вже не перший поєдинок, коли рефері помиляється не на користь луганського клубу. До слова, у цій зустрічі арбітр став дієвою особою на футбольному полі. На 59-й хвилині він показав червону картку гравцю Дніпра-1 Ігнатенку.

Матч завершився мінімальною перемогою Зорі 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив Юрченко.

Відео скандального епізоду у матчі Дніпро-1 – Зоря