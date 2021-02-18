Нападник Динамо Назарій Русин вже прибув у Польщу для проходження медогляду. Футболіст вже незабаром поповнить Легію.

Форвард стане вже другим українцем у складі Легії. 17 лютого клуб орендував захисника Динамо Артема Шабанова до кінця сезону-2020/2021.

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Поповнення у Польщі

18 лютого Назарій Русин пройде медогляд у польській команді. Після чого підпише орендну угоду до кінця року. Щодо розміру компенсації ситуація поки не визначена, йдуть перемовини. Цікаво, що у Варшаві у футболіста живе сестра, що значно полегшить акліматизацію гравця у Польщі.

Нападник приїхав для здобуття ігрової практики, яку він не отримував у київському клубі. Гравець востаннє виходив у футболці Динамо ще 8 листопада 2020 року у матчі проти Шахтаря. Русин зіграв у поєдинку лише 19 хвилин. Такий великий час футболіст пропустив через травму ключиці.

Назарій Русин вперше поповнив Динамо у 2015 році. До цього гравець виступав за Львів. В українському гранді не зумів закріпитись, тому поїхав в оренду до бронзового призера чемпіонату України Зорі. Завдяки хорошій грі був повернутий у Київ, щоб замінити дискваліфікованого Артема Бєсєдіна. До слова, останній вже повернувся до гри.