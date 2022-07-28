Криваве футбольне поле та путін у танку: ефектна карикатура після скандалу з фанами Фенербахче

На турецьке Фенербахче після вильоту з Ліги чемпіонів може чекати серйозне покарання від УЄФА. Ультрас клубу цинічно вигукував прізвище владіміра путіна під час матчу проти київського Динамо.

Прихильники кремлівського очільника

Таку провокаційну поведінку турецьких уболівальників засудили у світі. Навіть частина фанатів Фенербахче негативно висловилась у бік своїх земляків, які відкрито підтримали агресію росії у бік України та терористичні дії владіміра путіна.

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Художник Гюндуз Агаєв навіть висвітлив цей скандал навколо поєдинку Фенербахче – Динамо у своїй карикатурі. Він зобразив футбольне поле залите кров'ю. А посеред нього танк із пропагандистським символом "Z" та у ньому голого кремлівського очільника із закривавленими руками.

На совісті путіна, хоча її у нього немає, тисячі невинно вбитих українців, які до 24 лютого 2022 року спокійно жили собі повсякденним життям. Хоча війна проти ворога триває ще з 2014 року, коли почались бойові дії на Донбасі.

На цій карикатурі також зображені фанати Фенербахче, які так люблять путіна.



Карикатура Гюндуза Агаєва / Фото з інстаграму Радіо Свобода

Нагадаємо, що скандування "ла-ла-ла, владімір путін" почались після пропущеного голу від Динамо. На 57-й хвилині матчу-відповіді Віталій Буяльський відкрив рахунок у поєдинку.

На щастя, Динамо змогло відправити у футбольний нокаут улюблений клуб цинічних турецьких фанатів. Кияни змогли переграти Фенербахче у додатковий час завдяки голу Олександра Караваєва. У підсумку – 1:2, перемога Динамо, яке крокує у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Там вже київський клуб зіграє проти Штурма (Австрія).