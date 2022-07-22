Шахтар дасть відповідь Дніпру-1, який звинуватив клуб у "прихованих" перемовинах із Йовічевічем
Джерело:ютуб-канал "ТаТоТаке"
Ігор Йовічевіч 22 липня проведе перший матч на чолі Шахтаря. Але перехід хорватського наставника дав початок конфлікту з колишнім клубом Дніпром-1.
"Гірники" не будуть проковтувати образи Дніпра-1
У призначенні Ігоря Йовічевіча на посаду головного тренера Шахтаря залишилась незадоволена третя сторона переходу – Дніпро-1, колишній клуб хорватського наставника. Дніпряни звинуватили Йовічевіча та "гірників" у перемовинах, які вони проводили за спиною керівництва дніпровського клубу.
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Шахтар не планує мовчати, а має намір відповісти на звинувачення дніпрян. Донеччани висвітлять свою версію подій переходу Йовічевіча у донецький клуб.
Цікаво, що до останнього хорват запевняв, що залишиться на чолі команди з Дніпра, але після відходу Роберто Де Дзербі з тренерського містка Шахтаря, став наступником італійського фахівця.
22 липня "гірники" проведуть перший матч під керівництвом нового тренера. Шахтар зіграє проти Фортуни з Сіттарда.
Головне про прихід Йовічевіча у Шахтар
- 11 липня Шахтар залишився без головного тренера. Три дні клуб пробув без наставника, а вже 14 липня донецький клуб офіційно оголосив про призначення Ігоря Йовічевіча. Сторони уклали контракт на два роки.
- Дніпро-1 начебто активував опцію пролонгації угоди наставника ще на рік, яка була прописана у контракті, але хорват все одно покинув команду.
- Донецький Шахтар під керівництвом Йовічевіча готується до нового сезону у Нідерландах, де зіграють три благодійні поєдинки на підтримку України. Тренувальний збір закінчиться 30 липня.
- Раніше це призначення розкритикував колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич.
- Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза назвав Йовічевіча зрадником та п*д*ром. Також він анонсував зустріч з керівництвом Шахтаря.