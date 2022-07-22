Шахтар дасть відповідь Дніпру-1, який звинуватив клуб у "прихованих" перемовинах із Йовічевічем

Ігор Йовічевіч 22 липня проведе перший матч на чолі Шахтаря. Але перехід хорватського наставника дав початок конфлікту з колишнім клубом Дніпром-1.

"Гірники" не будуть проковтувати образи Дніпра-1

У призначенні Ігоря Йовічевіча на посаду головного тренера Шахтаря залишилась незадоволена третя сторона переходу – Дніпро-1, колишній клуб хорватського наставника. Дніпряни звинуватили Йовічевіча та "гірників" у перемовинах, які вони проводили за спиною керівництва дніпровського клубу.

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Шахтар не планує мовчати, а має намір відповісти на звинувачення дніпрян. Донеччани висвітлять свою версію подій переходу Йовічевіча у донецький клуб.

Цікаво, що до останнього хорват запевняв, що залишиться на чолі команди з Дніпра, але після відходу Роберто Де Дзербі з тренерського містка Шахтаря, став наступником італійського фахівця.

22 липня "гірники" проведуть перший матч під керівництвом нового тренера. Шахтар зіграє проти Фортуни з Сіттарда.

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