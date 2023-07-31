Харлан допекла росіян: країна-фейк підробила обкладинку Charlie Hebdo, щоб принизити українку

Українська шаблістка Ольга Харлан добряче попсувала нерви російським терористам. Щоб хоч якось компенсувати свою недолугість, злочинці з боліт вдалися до поширення фейків.

На чемпіонаті світу з фехтування Ольга Харлан переконливо перемогла росіянку Анну Смірнову. Після поєдинку українська шаблістка відмовилася тиснути руку представниці країни-агресорки. Така поведінка лідерки збірної України не на жарт сколихнули болота Московії.

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Черговий фейк російської пропаганди

Щоб скомпрометувати українку росіяни вдалися до перевіреного методу – створення фейків. Ворожа держава на своїх інформаційних ресурсах поширила фейкову обкладинку французької сатиричної газети Charlie Hebdo.

Нібито всесвітньо відоме видання висміює українську шаблістку через її вчинок. На підробній обкладинці Харлан зображена в агресивно потворному вигляді. Навпроти нашої спортсменки намальована привітна росіянка, яка з подивом спостерігає за агресією Харлан. Довершує фейковий малюнок підпис: "Справжня гордість своєї країни".

Фейковий номер 1619 Charlie Hebdo за 2 серпня / cpd.gov.ua

Насправді такого номера газети взагалі не існує. На офіційному сайті Charlie Hebdo останній випуск з номером 1618 опублікований 26 липня 2023 року. А вказаний на фейковій обкладинці номер 1619 взагалі ще не вийшов. Його випуск запланований 2 серпня і відповідно його ще не оприлюднено.

Обкладинки газети Charlie Hebdo за липень / скриншот charliehebdo.fr

Росіяни не вперше роблять підробки закордонних журналів, щоб переконати своїх громадян про підтримку всього світу. Ніби відомий журнал висміяв гідний вчинок Ольги Харлан.

Нагадаємо, що МОК на знак підтримки Ольги Харлан кваліфікував її на Олімпійські ігри-2024. А Міжнародна федерація фехтування взагалі скасувала обов'язкове правило рукостискання. Ба більше, Ольгу допустили до змагань на тому ж самому чемпіонаті світу з фехтування. Тож ображеним російським пропагандистам залишилося лише штампувати фейки, щоб вдавати з себе переможців перед жителями боліт.