Ренн оформив трансфер камерунця Карла Токо Екамбі. Гравець буде допомагати французькому колективу до кінця поточного сезону.
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"Червоно-чорні" орендували 30-річного камерунського нападника у Ліона до кінця сезону 2022/2023. В угоді не передбачено права викупу футболіста. Токо Екамбі явне підсилення для Ренна не тільки у внутрішньому чемпіонаті, де вони боряться за вихід у Лігу Чемпіонів, а й у боротьбі за висоти у Лізі Європи. Камерунський нападник точно зможе попсувати нерви захисникам та тренерському штабу Шахтаря.
Кар'єра Токо Екамбі
- Гравець розпочав свій шлях у Франції, де і провів більшу частину своєї кар'єри. Гравець грав на регіональному рівні за Париж, згодом у Лізі 2 за Сошо, а вже у Лізі 1 дебютував за Анже.
- Згодом камерунець перебрався у Вільяреалл за 18 мільйонів євро, де достойно себе проявив. Та згодом почав програвати конкуренцію Жерару Морено.
- Це повпливало на перехід Токо Екамбі у Ліон. У складі "ткачів" камерунець провів 114 матчів, забив 38 голів та віддав 14 асистів.
- Досягнення Токо Екамбі: чемпіона Африки-2017, бронзовий призер Кубка африканських націй-2021.