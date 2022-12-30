Родина Пеле просить Сантос закріпити 10 номер за "Королем футболу": у клубі проти такої ідеї

Пеле усю свою футбольну кар'єру віддав бразильському Сантосу. Сім'я "Короля футболу" хоче увіковічнити 10-й номер за їх зірковим бразильцем.

Серце Пеле перестало битись 29 грудня. Рідні футболіста звернулись до рідного клубу Пеле Сантоса із проханням вилучити з обігу 10-й номер під яким "Король футболу" виступав у бразильському клубі.

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Думки розходяться

Однак думки частини керівництва не сходяться з проханням родини зіркового нападника. Директори Сантоса не хочуть закріплювати 10-й номер за Пеле. Адже цей номер є знаковим у футболі, тому повинен надалі використовуватись.

Наразі із 10-ю на спині у Сантосі виступає Єферсон Сотельдо.

Нагадаємо, що Пеле довгий час боровся з раком товстого кишківника. Восени 2021 року колишній нападник переніс операцію з видалення пухлини, але його стан здоров'я лише погіршувався. Рак продовжував прогресувати, а хімієтерапія з часом перестала зупиняти його розвиток.

Останні дні життя бразильця були у лікарняній палаті в Сан-Паулу у колі рідних.

"Король футболу" віддав усю футбольну кар'єру бразильському Сантосу, за який виступав із 1956 по 1975 роки. У футболці Сантоса шість разів ставав чемпіоном Бразилії – п'ять разів поспіль (із 1961 по 1965 роки та у 1968 році).