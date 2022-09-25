Потужна гра півзахисника вразила експертів

П'ять голів побувало у воротах Вірменії. Натомість підопічні Олександра Петракова не пропустили жодного. Андрій Лунін, який зайняв місце у рамці українських володінь, відіграв на нуль. У підсумку – 0:5, розгромна перемога України.

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Тренерський штаб виставив на цю гру зовсім нову одинадцятку, яка принесла потрібний результат. Ці хлопці перевершили усі очікування.

За даними WhoScored, найкращим гравцем матчу став півзахисник Данило Ігнатенко. Опорник французького Бордо не лише отримав найвищу оцінку серед футболістів збірної України, а й загалом у складах обох збірних. На цьому для Ігнатенка не закінчилось.

Автор четвертого голу у ворота Вірменії, який відзначився дебютним голом у синьо-жовтій футболці, потрапив у символічну збірну 5-го туру за версією ще одного статистичного порталу SofaScore. У топ-11 найкращих також потрапив Артем Довбик. Нападник відзначився дублем у другому таймі.

Обидва футболісти отримали однакові оцінки – по 8.8. Це одні з найкращих балів у збірній туру. Вище лише у трьох виконавців: Кевіна де Брюйне (9.3), Діогу Далота (9.1) та Александара Мітровіча (9.0).



Символічна збірна 5-го туру Ліги націй / Скриншот із SofaScore

В останньому турі Україна прийме Шотландію. Поєдинок, який відбудеться 27 вересня, буде ключовим для обох збірних у боротьбі за перше місце у групі. Напередодні матчу команда Петракова поступається двома очками шотландцям. Адже Ірландія та Вірменія вже не наздоженуть українську команду.