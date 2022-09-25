І це не Ярмоленко чи Мудрик

Олександр Петракова випустив повністю інший склад, якщо порівнювати його із попередньою грою проти Шотландії. І це дало результат. Перша частина гри закінчилась мінімальною перемогою України 0:1 завдяки голу від Олександра Тимчика.

Дивіться також 0:5 від України та падіння Іспанії: результати Ліги націй 24 вересня – відеоогляди

По перерві голкіпер Вірменії ще чотири рази виймав м'яч із сітки своїх володінь. Авторами голів стали – Олександр Зубков, дубль в активі Артема Довбика, а крапку у грі поставив Данило Ігнатенко. Для Данила це дебютний м'яч у футболці головної команди країни.

Україна розтрощила вірменів із рахунком 0:5.

За даними статистичного порталу WhoScored, найкращим гравцем матчу став гравець збірної України Ігнатенко. Гру Данила оцінили дуже високо – 9.3 бала.

Трохи гірша оцінка у автора дублю Довбика та Тимчика, який розмочив нулі на табло – по 8.6.

У складі суперника найкращим став Тигран Барсегян – 6.6.



Вірменія – Україна: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored

Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 27 вересня проти Шотландії. Це буде ключовий поєдинок у боротьбі за перше місце у групі. Адже Україна поступається шотландцям двома очками.