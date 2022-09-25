Заміна, яка стала історичною

Олександр Петраков виставив на Вірменію кардинально інший склад у порівнянні з матчем проти Шотландії, у якому українці були розгромлені – 3:0. У стартовій одинадцятці не знайшлось місця ні капітану Андрію Ярмоленку, ні Руслану Маліновському, повідомляє 24 канал.

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Ярмоленко з'явився на футбольному полі на 66-й хвилині, замінивши Віктора Циганкова. За майже 30 хвилин Андрій не відзначився результативними діями.

Натомість забивали інші футболісти збірної. На момент появи Ярмоленка на полі рахунок у матчі вже був 0:2 на користь "синьо-жовтих". Після чого м'яч ще тричі побував у вірменських воротах. Авторами голів стали Артем Довбик (дубль) та Данило Ігнатенко.

Україна розгромила Вірменію на очах її фанатів 0:5.

Символічний матч для Ярмоли

Для Ярмоленка цей поєдинок став 111-м у футболці національної команди. Футболіст Аль-Айна зрівнявся за кількістю зіграних матчів за збірну з володарем "Золотого м'яча" Андрієм Шевченком.

Одна з переваг у Шеви таки залишилась. Колишній форвард забив за українську збірну 48 голів у 111 матчах. Натомість Ярмоленко за таку зіграну кількість зустрічей наколотив 45 м'ячів. А це на три менше, ніж у легенди збірної.

Цікаво, що журналісти вже теж плутають Ярмоленка з Шевченком. Один із таких моментів відбувся на пресконференції перед матчем Шотландія – Україна.

Важливо. Вже 27 вересня Ярмоленко може переплюнути колишнього тренера "синьо-жовтих". У цей день Україна у ключовому матчі у боротьбі за перше місце у групі прийме Шотландію у Лізі націй.

Більше зіграних матчів лише у зрадника України Анатолія Тимощука. Псевдопатріот має у своєму активі 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.