Мощная игра полузащитника поразила экспертов

Пять голов побывало в воротах Армении. Зато подопечные Александра Петракова не пропустили ни одного. Андрей Лунин, занявший место в рамке украинских владений, отыграл на ноль. В итоге – 0:5, разгромная победа Украины.

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Тренерский штаб выставил на эту игру совершенно новую одиннадцатку, принесшую нужный результат. Эти ребята превзошли все ожидания.

По данным WhoScored, лучшим игроком матча стал полузащитник Даниил Игнатенко. Опорник французского Бордо не только получил самую высокую оценку среди футболистов сборной Украины, но и в составе обеих сборных. На этом для Игнатенко не кончилось.

Автор четвертого гола в ворота Армении, отличившийся дебютным голом в сине-желтой футболке, попал в символическую сборную 5-го тура по версии еще одного статистического портала SofaScore. В топ-11 лучших попал Артем Довбык. Нападающий отличился дублем во втором тайме.

Оба футболиста получили одинаковые оценки – по 8.8. Это одни из самых лучших баллов в сборной тура. Выше всего у трех исполнителей: Кевина де Брюйне (9.3), Диогу Далота (9.1) и Александра Митровича (9.0).



Символическая сборная 5-го тура Лиги наций / Скриншот из SofaScore

В последнем туре Украина примет Шотландию. Поединок, который состоится 27 сентября, будет являться ключевым для обеих сборных в борьбе за первое место в группе. В преддверии матча команда Петракова уступает двум очкам шотландцам. Ведь Ирландия и Армения уже не догонят украинскую команду.