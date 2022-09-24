Вірменія – Україна 0:5

Голи: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81

Збірна України на цей матч вийшла в цілком оновленому складі. Жоден з гравців, які зіграли з перших хвилин у матчі проти Шотландії, до старту не потрапили. Серед них і Ярмоленко, Маліновський, Матвієнко та Степаненко.

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Вірмени ж почали матч доволі активно. Іза перші хвилини створили декілька небезпечних моментів біля воріт Луніна. Голкіперу довелося демонструвати всю свою воротарську майстерність. І протягом матчу він неодноразово рятував команду від пропущених голів.

Українці перший небезпечний момент створили в середині першого тайму, коли Циганков зумів уникнути офсайду та пробивав з гострого кута. Але голкіпер врятував.

Та за декілька хвилин українці таки відкрили рахунок у зустрічі. Після прострілу Зубкова відзначився Тимчик. Хоча в цій атаці варто віддати належне і Миколенку та Циганкову.

Вірмени ж і далі створювали небезпечні моменти через швидкі контратаки. Але забити не зуміли.

Різниця в класі між збірними України та Вірменії стала доволі відчутною в другому таймі. Тоді українці забили чотири голи.

Спочатку відзначився Зубков після пасу Тимчика.

За декілька хвилин, коли Ярмоленко та Довбик вийшли на заміну, Зубков віддав результативний пас. Його адресатом став Довбика, який і забив гол. На той час нападник перебував на полі лише хвилину. А Зубков же в цьому матчі забив гол та віддав дві результативні передачі.

Довбик же в цьому матчі оформив дубль. Він зумів протиснути суперників після розіграшу кутового.

Між результативними ударами Довбика був ще один гол. Його автором став Ігнатенко. Гравець отримав пас від того ж таки Довбика та потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Таким чином Довбик в цьому матчі зрівнявся за результативним діями з Зубковим.

Збірна України перемагає на виїзді з рахунком 0:5. Тепер на команду очікує важкий матч проти Шотландії 27 вересня в Кракові. Саме в цьому матчі й визначиться, яке місце посяде наша команда в групі Ліги націй.