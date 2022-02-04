Сильний мороз та пориви вітру: тренер України Велепець розповів про труднощі на Олімпіаді-2022

Вже 5 лютого біатлоністи розіграють перший комплекс медалей на Олімпіаді-2022. Головний тренер жіночої команди розповів про погоді умови та особливості траси.

Сильний мороз та особливості траси

Біатлоністи зіткнулись із шаленим холодом. За словами Уроша Велепця, температура опускалась до -25 градусів морозу. Спортсмени були змушені додатково утеплюватись для тренувальної роботи.

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Словенський наставник жіночої команди додав, що не потрібно шукати причин у зовнішніх факторах. Погодні умови однакові для усіх учасників Оліміпади-2022, тому потрібно просто прийняти цей факт та адаптуватись.

Щодо траси, то її особливо не повинні вплинути на українських біатлоністів, які протягом року готувались до Олімпійських ігор. Наставник відзначив, що часу на відпочинок під час гонки не буде, адже траса побудована таким чином, що увесь час потрібно працювати та постійно відштовхуватись.

Велепець: Треба мати вдачу

Найбільшою проблемою для біатлоністів стане вітер, який відіграє велику роль на стрільбищі та дистанції.

Стрільба буде вирішувати? Є ще другий момент – треба мати вдачу. Навіть на трасі, коли спускаєшся в сторону стрільбища, якщо там потрапити на порив, то теж втрачатимеш час. Я катався, зробив 20 кілометрів, і це була різниця у 100 метрів. Скажу так, було коли пощастило з вітром, а було коли вітер бив у лице. Треба мати вдачу, треба правильно реагувати як на стрільбищі, так і на трасі,

– розповів Велепець.

Україна має перші проблеми на Олімпіаді-2022

Тренерському штабу жіночої команди доведеться подумати над складом на жіночі гонки. Напередодні старту Олімпійських ігор фінішерка в естафеті та одна з лідером команди Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус.

Головний тренер збірної назвав таку новину катастрофою. Олена, яка з усіх сил готувалась спеціально до Олімпіади-2022, ризикує взагалі не вийти на олімпійську трасу.

Такий поворот подій може дозволити виступити за Україну Анастасії Меркушиній. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що саме 27-річна біатлоністка може змінити досвідченого капітана.

Україна може прилетіти у Пекін, але її виступ під питанням. Остаточне рішення тренерський штаб прийматиме з урахуванням стану здоров'я Білосюк.