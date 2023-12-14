Форвард Шахтаря повторив рекорд Шевченка у Лізі чемпіонів, який тримався 18 років

Донецький Шахтар не зумів створити диво та вийти у плей-оф Ліги чемпіонів-2023/2024. "Гірники" не змогли переграти на виїзді Порту.

Вже на старті поєдинку Порту швидко вдалось повести у рахунку. Свій перший гол у зустрічі забив Галену, який став справжнім злим генієм для "кротів", пише 24 Канал.

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Перевага "драконів" у рахунку протрималась 20 хвилин. У середині тайму Шахтар зрівняв цифри на табло 1:1. Зубков прострілив на Сікана, якому нічого не залишалось, як забити у вже майже незахищені ворота. Спершу суддя не зарахував гол "кротів" через офсайд, але вже через декілька секунд, після наради із асистентом за системою ВАР, змінив своє рішення, вказав на центр поля.

Футболісти та тренерська лавка Порту дуже емоційно відреагувала на таке рішення головного арбітра. Але це не змінило вдруге його рішення.

Сікан забив свій четвертий гол у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. 22-річний нападник взяв участь в усіх шести турах, у яких він також віддав один асист.

Данило став перши українським футболістом, який із сезону-2005/2006 забив таку кількість голів у Лізі чемпіонів. Раніше це досягнення здобув лише Андрій Шевченко, який ще тоді виступав у футболці Мілана. Тоді володар "Золотого м'яча" наколотив у сезоні ЛЧ 9 голів та зробив 3 результативні передачі у 9-ти зіграних поєдинках.

До слова, поєдинок ЛЧ Порту – Шахтар закінчився перемогою "драконів" 5:3.

У поточному сезоні-2023/2024 Сікан забив 7 голів та віддав 4 асисти у 23-х зіграних поєдинках за "гірників". Після повернення з оренди із німецької Ганзи Данило став основним нападником донецького клубу.

Нагадаємо, що на весні Сікан матиме шанс продовжити забивати за Шахтар вже у плей-оф Ліги Європи.