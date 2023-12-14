Донецький клуб вдруге поступився Порту у цьому груповому етапі ЛЧ. У першому турі "гірники" поступились номінально вдома з рахунком 1:3. А вже у Португалії обидва колективи видали гольову феєрію, яка закінчилась на користь Порту 5:3.

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Пушич: Мушу сказати, що рівень суперника також зіграв свою роль

Після поєдинку головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував поразку, яка не пустила "кротів" у плей-оф Ліги чемпіонів. Наставник одразу же назвав причину, яка стала ключовою у програному матчі.

На думку тренера "гірників", причина ховається у кількості голів, яких у Порту за підсумком було на два більше. Пушич похвалив суперника та свою команду, яка не опускала руки та по ходу поєдинку двічі відігрувалась у рахунку.

Ми домінували у певних частинах матчу, але зробили дві-три необов’язкові помилки, що занадто для такого рівня. Через це відігратися було не так легко, але, звісно, ми намагалися це зробити весь час, особливо в останні 25 хвилин, коли рахунок був 3:2. Ми замінили наших гравців атаки, хотіли відігратися, але потім знову пропустили. Мушу сказати, що рівень суперника також зіграв свою роль, бо це їхній стиль, ми готувалися до цього. Насправді все відбулося так, як ми й обговорювали, але в негативному сенсі для нас,

– додав Пушич.

Про останній матч 2023-го року

Коуч донецького клубу запевнив, що його підопічні показали уболівальникам якісний футбол на тлі дуже гідного суперника. За його словами, футболісти Шахтаря зробили все можливе, боролись до фінального свистка, що робив і португальський суперник. Пушич розповів, що в останні 25 хвилин змінив тактику, а команда почала грати у три захисники. Адже донеччан потрібно було відігруватись.

"З одного боку, я вдячний за такі матчі через те, як вони допомагають вчитися та розвиватися. Якщо ви подивитеся на нашу кампанію у Лізі чемпіонів до цього моменту, ми мали дуже важку групу, набрали дев’ять очок, що є великим досягненням, граючи в гарний футбол. Я тільки можу сказати, що дуже задоволений зусиллями моїх гравців, тим, як вони розвиваються індивідуально і як прогресує команда в останні два місяці.

Тому, якщо описувати мої перші два місяці у цьому клубі, – тяжка праця, багато подорожей, неідеальні обставини для роботи через наявну ситуацію, про яку всім відомо. Але вони дуже багато працювали щодень, були дисциплінованими, і ви також могли це спостерігати під час матчів. Повторюся, я дуже ними пишаюся. Ми досягли дуже важливої мети для клубу і залишаємося у чудовому турнірі – у Лізі Європи", – відповів тренер Шахтаря.

Про розвиток команди та Сікана

Також Пушич прокоментував гру головного форварда Шахтаря Данила Сікана, який забив перший гол "гірників" у виїзному матчі проти Порту.

Маріно запевнив, що не лише Данило стрімко прогресує та додає у грі. Усі донецька команда є доволі молодою, а щоб досягнути звання одного з найкращих у Лізі чемпіонів, потрібно дуже багато працювати.

Він здатний розвиватися, він володіє характером, щоб старанно працювати. Ці два аспекти, разом з програмою, тренуваннями і відеорозборами, які ми проводимо з усіма гравцями, є частиною розвитку. Приємно це бачити, і я вважаю, що це дуже важливо для українського футболу,

– заявив Пушич.

Нагадаємо, що Шахтар продовжить євровесну у Лізі Європи. Натомість Порту виборов путівку в 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024.

Матч проти Порту став останнім офіційним для "гірників" у 2023-му році. В УПЛ "кроти" закінчили першу частину поточного сезону на 4-му місці, набравши 31 бал. А це на 3 очки менше, аніж у лідера Кривбаса. Щоправда, у "кротів" є два поєдинки у запасі.