Сидорчук розповів, про що говорив з Яремчуком перед матчем Динамо – Бенфіка у Лізі чемпіонів

Колишній нападник Динамо Роман Яремчук вдруге в кар'єрі може зіграти проти київського клубу в Лізі чемпіонів. У минулому сезоні Яремчук приїжджав у Київ у статусі гравця Гента. Тепер же Роман спробує засмутити колишніх партнерів як футболіст Бенфіки.

Сидорчук: Була жартівлива розмова у збірній

Бенфіка зіграє проти Динамо у Києві 14 вересня (початок о 22:00). Команди зустрінуться на НСК "Олімпійський" у першому турі групи E.

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Перед поєдинком капітан Динамо Сергій Сидорчук взяв участь у пресконференції. Сергія запитали, чи спілкувався він з вихованцем Динамо Романом Яремчуком.

Гравець Динамо зазначив, що жартував з Яремчуком, коли перебував у розташуванні збірної України. Сидорчук вважає, що Роман опиниться під тиском.

Була жартівлива розмова у збірній. Думаю, йому буде вдвічі важче. Він повертається додому, в рідні пенати. Напевно, у нього буде певний тиск. Але що стосується безпосередньо перед матчем, то не спілкувався з ним,

– розповів Сергій.