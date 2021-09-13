Сидорчук: Була жартівлива розмова у збірній
Бенфіка зіграє проти Динамо у Києві 14 вересня (початок о 22:00). Команди зустрінуться на НСК "Олімпійський" у першому турі групи E.
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Перед поєдинком капітан Динамо Сергій Сидорчук взяв участь у пресконференції. Сергія запитали, чи спілкувався він з вихованцем Динамо Романом Яремчуком.
Гравець Динамо зазначив, що жартував з Яремчуком, коли перебував у розташуванні збірної України. Сидорчук вважає, що Роман опиниться під тиском.
Була жартівлива розмова у збірній. Думаю, йому буде вдвічі важче. Він повертається додому, в рідні пенати. Напевно, у нього буде певний тиск. Але що стосується безпосередньо перед матчем, то не спілкувався з ним,
– розповів Сергій.
- Динамо та Бенфіка проведуть 5 очний матч в історії. В активі португальського клубу 3 перемоги. Ще в одному поєдинку перемогти вдалося Динамо.
- Суперниками киян та лісабонців по групі також є мюнхенська Баварія та каталонська Барселона. Вони зустрінуться у паралельній грі.
- Динамо другий сезон поспіль зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Що цікаво, другий рік поспіль "біло-сині" будуть протистояти Барселоні.