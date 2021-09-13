Сидорчук: Был шуточный разговор в сборной

Бенфика сыграет против Динамо в Киеве 14 сентября (начало в 22:00). Команды встретятся на НСК "Олимпийский" в первом туре группы E.

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Перед поединком капитан Динамо Сергей Сидорчук принял участие в пресс-конференции. Сергея спросили, общался ли он с воспитанником Динамо Романом Яремчуком.

Игрок Динамо отметил, что шутил с Яремчуком, когда находился в расположении сборной Украины. Сидорчук считает, что Роман окажется под давлением.

Была шутливая беседа в сборной. Думаю, ему будет вдвое тяжелее. Он возвращается домой, в родные пенаты. Наверное, у него будет определенное давление. Но что касается непосредственно перед матчем, то не общался с ним,

– рассказал Сергей.