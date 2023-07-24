1 липня 2023 року усім чуткам про повернення Андрія Ярмоленка у київське Динамо поставили крапку. 33-річний правий вінгер знову гратиме за "біло-синіх".

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Сидорчук: З поверненням додому, друже

Ярмоленко підписав 2-річний контракт із киянами (до кінця червня 2025 року). Повернення Андрія у команду прокоментував капітан Динамо Сергій Сидорчук.

Опорник щемливо звернувся до Андрія через свій інстаграм. Сидорчук запевнив, що повернення Ярмоленка – це підсилення для київського клубу. Також капітан киян заявив, що Динамо т Україна займає велику частину серця Андрія.

Повернення Андрія Ярмоленка! Це мало статися. Такий крок найкраще показує, наскільки важлива для тебе буква Д на серці та прапор України на грудях. Для команди Динамо Київ – це велике підсилення та підтримка у непрості часи. Разом тільки вперед. З поверненням додому, друже!,

– написав Сидорчук.

Відзначимо, що Сидорчук виступає за першу команду Динамо із 2013 року. Ще раніше встиг пограти з Ярмоленком пліч-о-пліч чотири роки. Адже у 2017-му Андрій перейшов у дортмундську Боруссію.

Нагадаємо, що на закордонних зборах Ярмоленко грав під 21-м номером, але у заявці на сезон до нього повернулась легендарна сімка Андрія Шевченка. Під нею у минулому сезоні виступав півзахисник киян Владислав Кабаєв.

Хоча Ярмоленко запевняв, що йому байдуже під яким номером виступати, адже не номер на спині грає у футбол, він сам.Але Динамо вирішило віддати данину Андрію, повернувши йому 7-ку на спину.

Також легенд київського клубу заявляв, що не претендує на капітанську пов'язку, яку носить Сидорчук.

Вже 30 липня команда Мірчі Луческу проведе свій матч першого туру УПЛ-2023/2024. Суперником киян буде Минай. Початок зустрічі о 17:00.

До слова. У товариському матчі проти Вольфсберга Ярмоленко відзначився дебютним голом після повернення до столичного клубу. Той поєдинок закінчився розгромною перемогою Динамо 8:0.