26-річний шотландський лівий захисник Кіран Тірні є прямим конкурентом Олександра Зінченка з позицією в Арсеналі. Однак футболіст зробив сенсаційне зізнання про їх футбольну взаємодію.

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Захисник "канонірів" заявив, що бере приклад із українського легіонера команди. Тірні запевнив, що вчиться на грі Зінченка. Також Кіран розповів, що не боїться запитатись поради в Зіни щодо того чи іншого аспекту гри на лівому фланзі оборони.

Я робив це протягом останнього року. Я вивчаю це. Алекс є яскравим прикладом того, як це робити, тому якщо ви збираєтеся вчитися у когось, то це має бути Зінченко. Я вчився у нього і ставив йому запитання, але є так багато різних способів гри. У кількох останніх іграх я цього не робив. Це все навчання, тому що все це було справді новим для мене. Я ніколи раніше не грав у центрі поля. Раніше я не був у цій зоні дуже часто, тому навчання робить вас кращим гравцем,

– заявив Тірні.

До слова. Кіран Тірні виступає за Арсенал із серпня 2019 року. Від того моменту переходу відіграв за "канонірів" 123 матчі – 5 м'ячів та 14 асистів.

Нагадаємо, що Зінченко перебрався в Арсенал у липня 2022 року та майже одразу став футболістом основи. Олександр виграв конкуренцію у шотландця. Лише травми наприкінці сезону вибили українця з колії.

Однак гра Зінченка та менталітет переможця приємно вражають не лише уболівальників лондонського клубу, а і його партнерів по команді. Саме Олександр є тим мотором, який підіймає дух одноклубників у найскладніші моменти під час поєдинків.

Фанати Арсенала вже неодноразово присвячували пісні українському футболісту, а він віддячував їм грою та добрим серцем поза межами футбольного поля.

Відзначимо, що у футболці "канонірів" Зінченко провів вже 33 поєдинки, у яких забив дебютний гол та віддав дві результативні передачі. Контракт Олександра з лондонським клубом розрахований до кінця червня 2026 року. Так само, як у Тірні.