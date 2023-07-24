26-річний шотландський лівий захисник Кіран Тірні є прямим конкурентом Олександра Зінченка з позицією в Арсеналі. Однак футболіст зробив сенсаційне зізнання про їх футбольну взаємодію.

Цікаво дізнатись Не хочуть ризикувати: відомо, скільки хвилин отримає Зінченко у благодійному матчі для України

Тірні: Я робив це протягом останнього року

Захисник "канонірів" заявив, що бере приклад із українського легіонера команди. Тірні запевнив, що вчиться на грі Зінченка. Також Кіран розповів, що не боїться запитатись поради в Зіни щодо того чи іншого аспекту гри на лівому фланзі оборони.