Легендарний номер Шеви

Наприкінці червня Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка. Знаковий гравець повернувся у склад киян після шести років за кордоном.

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Вінгер відіграв вже кілька спарингів за киян, забивши три м'ячі. На тренувальних зборах Андрій грав під незвичним для себе 21 номером, який до цього носив Микита Кравченко.

Проте на сезон 2023-2024 Ярмоленко гратиме під іншим номером. Вінгер обрав собі культову "сімку" (7), під якою грав сам Андрій Шевченко.

Історія номерів у Динамо

Після відходу легенди у цій футболці грали Джермейн Ленс, Павло Яковенко, Олександр Гладкий та Беньямін Вербич. Минулого сезону під сьомим номером грав Владислав Кабаєв.

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Але тепер ексвінгер Зорі гратиме у футболці із числом 22. Сам Ярмоленко виступав під 70, 9 та 10 номерами. Але "сімку" Андрій одягав у Вест Хемі з 2019 по 2022 роки.

Нагадаємо, що Андрій виступав за Динамо з 2007 року, забивши 137 голів у 341 матчі. Разом із "біло-синіми" Ярмоленко тричі ставав чемпіоном, а також брав два Кубки та три Суперкубки України. У сезоні 2016-2017 вінгер став найкращим бомбардиром УПЛ.