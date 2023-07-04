Із оренди Динамо повернуло одразу трьох футболістів – Сергія Булецу, Володимира Бражка та Крістіна Біловара. Також відбулось легендарне повернення Андрія Ярмоленка, який останнім часом виступав в Аль-Айні під керівництвом Сергія Реброва.

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Несподіваний вибір зіркового новачка

Новачки команди отримали свої ігрові номери. Цікавим вибором відзначився капітан збірної України. Ярмоленко обрав собі 21-й номер, але ці цифри Андрій носитиме лише на момент підготовки до сезону. Ближче до подання заявки на сезон-2022/2023 правий вінгер остаточно визначиться із ігровим номером на спині.

Ігрові номери інших новачків Динамо:

Сергій Булеца – 16;

Володимир Бражко – 6;

Крістіан Біловар – 40.

Раніше зазначалось, що Микола Шапаренко готовий віддати свій 10-й номер Ярмоленку, під яким Андрій виступав у Динамо. У збірній України Андрій грає із 7-м номером на спині, який теж зайнятий у київському клубі. Із ним виступає Владислав Кабаєв.

За інформацією "ТаТоТаке", Ярмоленко не збирається відбирати капітанську пов'язку Динамо у Сергія Сидорчука, який є одним із лідерів команди. Андрій із повагою ставиться до Сергія та його регалій у біло-блакитній футболці.

Цікаво! До моменту повернення у Динамо Ярмоленко вже має 340 зіграних матчів, у яких відзначився 137 голами та 90 асистами. Здобув із киянами 8 трофеїв.